«Мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации» Захарова высказалась о ситуации в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации, которая на данный момент развивается на Донбассе. Об этом сообщил RT.

Захарова допустила, что в дальнейшем события в Донбассе могут лишь ухудшаться. По ее словам, военные Украины позволяют себе открывать на тех территориях огонь, несмотря на согласованные в 2020 году дополнительные меры по усилению режима прекращения огня.

«Мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации… Хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле прошлого 2020 года дополнительные меры по усилению режима прекращения огня. Также следует четко понимать, что они целенаправленно идут на обострение и без того крайне сложной ситуации и игнорируют запросы гарантии режима тишины от представителей Донбасса в СЦКК», — отметила Захарова.