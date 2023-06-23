Мир 23 июня 2023, 02:30 «Мы не хотим умирать». Пользователи Сети призвали Зеленского к миру после слов о Запорожской АЭС Пользователи Twitter обвинили президента Украины Зеленского в шантаже после слов о ЗАЭС Официальный сайт Президента Украины

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке российской стороной провокации на Запорожской АЭС вызвали недовольство среди пользователей Twitter. Комментаторы сочли заявления украинского лидера шантажом, отметило РИА «Новости».

«Мы не хотим умирать за тебя, коррумпированный лидер. Мы хотим мира», «Думаю, пришло время уволить этого актера», писали пользователи соцсети.

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Еще один комментатор отметил, что заявления Зеленского — это «отчаянный шаг после неудачного контрнаступления». Пользователи также обвинили президента Украины в шантаже.

«Зеленский шантажирует весь мир», «Он угрожает миру радиоактивными осадками с ЗАЭС. Здесь не может быть другой интерпретации», писали юзеры.

Комментаторы призвали главу Украины подписать мирный план по урегулированию конфликта.

«Вот как выглядит отчаяние. Сделай нам всем одолжение и подпиши мирный план», — написал один из пользователей.

В одном из своих интервью Зеленский заявил, что Россия якобы собирается взорвать Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, РФ хочет, чтобы Запад надавил на Украину и заставил ее завершить конфликт на российских условиях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский сделал очередное ложное заявление, обвинив Россию в подготовке теракта на ЗАЭС.