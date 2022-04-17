«Мы не хотим раздражать Россию». Молдавия отказалась продать Украине истребители МиГ-29

Украина еще в первые дни спецоперации ВС РФ обратилась к Молдавии с просьбой продать ей советские истребители МиГ-29, но получила отказ. В Кишиневе заявили, что «не хотят раздражать Россию», заявили источники «Европейской правды».

По данным издания, после распада СССР на балансе молдавской армии было более 30 истребителей МиГ-29. У страны не было возможности обслуживать самолеты. Почти все эти воздушные суда она продала еще в первые годы своей независимости.

И большую часть МиГов купили США, отметила «ЕП». Причем то время самолеты Штатам были не нужны. Покупка была связана с тем, что в Вашингтоне узнали о том, что о покупке истребителей задумался Иран.

На сегодняшний день, по словам источников издания, в Молдавии осталось шесть МиГов. Они не поднимались в воздух еще с прошлого века. Но по официальным данным, находятся в рабочем состоянии. Правительство Молдавии несколько раз пыталось их продать с аукциона, но безуспешно. В итоге даже подняли вопрос о том, чтобы утилизовать истребители.

Однако, когда у самолетов нашелся покупатель в лице Украины, Молдавия категорически отказала с формулировкой «мы не хотим раздражать Россию».