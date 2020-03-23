«Мы направим огнеметы». Мэры итальянских городов эмоционально потребовали соблюдать карантин

Итальянские власти уже не знают, как загнать людей на самоизоляцию из-за распространения в стране коронавируса. Некоторые представители регионов реагируют на появление людей эмоционально и обещают отправить к ним огнементы.

Президент Кампании Винченцо Де Лука записал видеообращение, где призвал перенести вечеринки по случаю выпускных.

«До меня дошли новости, что кое-кто хотел бы провести вечеринку по случаю выпуска. Мы отправим к вам карабинеров. Мы направим огнеметы. Выпускной? Сделайте его через два-три-четыре месяца. В это невозможно поверить», — сказал Винченцо Де Лука.

Пользователи тут же отреагировали на замечания президента Кампании.

На первой картинке: Де Лука — выпускные. На второй: «Забронируй свой выпускной. О салюте подумаем мы».

К слову, Кампания далеко не самый пострадавший от коронавируса регион. По информации на 22 марта, там 936 заразившихся коронавирусом. Всего с начала вспышки в Италии зарегистрировано почти 60 тысяч случаев.

«Пользуетесь мобильными парикмахерскими, когда мастера приходят домой? Зачем они нужны? Вы понимаете, что гробы у вас будут закрытые? Кто вас вообще увидит? В закрытом гробу?» — сказал мэр Лючеры Антонио Тутоло.

«Я встретил мужчину, который находился на улице с заметно уставшей собакой. Я остановил его и сказал: „Слушай, это не фильм, ты не Уилл Смит, а это не ‚Я — легенда‘. Поэтому иди домой“. Я сказал это на диалекте», — отметил Джузеппе Фалькомата.

Всего в Италии сейчас болеют COVID-19 больше 46 тысяч человек. Количество погибших превышает пять тысяч.