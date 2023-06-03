Мир 03 июня 2023, 08:27 «Мы можем получить выгоду». Индонезия захотела нарастить поставки кофе в Россию Замминистра экономики Мусдалифах Махмуд: Индонезия захотела нарастить поставки кофе в РФ Freepik

Читать 360tv в

Индонезия хотела бы нарастить поставки кофе в Россию. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделала замминистра экономики Индонезии по вопросам продовольствия и АПК Мусдалифах Махмуд.

«России нужен кофе, мы можем получить выгоду, поставляя его туда», — сказала она.

Реклама

Замминистра экономики подчеркнула, что Индонезия занимает четвертое место в мире по производству кофе. Пока соглашений с Россией о поставках нет — только общение с представителями бизнес-компаний, добавила собеседница издания.

Агентство написало, что посольство республики регулярно проводит в Москве фестивали индонезийского кофе для наращивания объемов поставок.

Многие люди предпочитают кофе в качестве бодрящего напитка. Врач-эндокринолог Оксана Михалева объяснила, что стимулирующий эффект достигается из-за содержащихся в напитках кофеина и теобромина, но эти вещества есть в чае и какао. Медик посоветовала заменять ими кофе.

Но в определенных количествах кофе полезен для здоровья, потому что напиток богат антиоксидантами, витаминами В1, В2, Е и РР, железом, кальцием, натрием, магнием и фосфором.