Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в преддверии голосования. Она попросила белорусов отказаться от насилия и напомнила, что сила народа в единстве и любви.

«Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы — мирные люди. Наша сила — в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов», — заявила Тихановская в своем видеообращении.

Она подчеркнула, что всем необходимо беречь себя, соблюдать порядок и спокойствие. По мнению кандидата в президенты Белоруссии, отстаивать право выбора нужно «мирно и с достоинством, и по закону». Тихановская обратилась и к членам избирательных комиссий с просьбой «действовать по совести и провести честный подсчет голосов».

Ранее Тихановская назвала свое участие в гонке за пост президента Белоруссии глупостью и призналась, что ей «страшно каждый день».

Ранее доцент МГИМО МИД России Кирилл Коктыш и эксперт по проблемам российско-белорусский отношений Дмитрий Болкунец во время беседы с Ura.ru предположили, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победит на выборах, что приведет к массовым протестам, но сохранит отношения с Россией. Выборы президента республики пройдут в воскресенье, 9 августа.