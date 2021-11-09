На последних президентских выборах 73% населения Украины совершили фундаментальную ошибку, проголосовав за Владимира Зеленского. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил врач Евгений Комаровский.

Он пояснил, что выдвинувший свою кандидатуру шоумен не имел ни команды, ни планов, ни каких-то идей. Как результат население видит постоянную смену министров действующего правительства, которая не приводит ни к каким результатам.

Комаровский отметил, что публичным людям на следующих президентских выборах нужно не критиковать действующую власть, а объяснять жителям, чтобы такого никогда не повторилось.

«Вот это и была наша ошибка. И мы с тобой лоханулись. И 73% точно также лоханулись. Потому что нам была не нужна команда Порошенко. Мы лохи», — подчеркнул доктор Комаровский.

Он пояснил, что выбора тогда особо не было. Действующего президент Петра Порошенко никто тогда видеть не хотел, поэтому все обратили внимание на Зеленского.

«Вот у тебя есть на выбор два гриба. Один называется мухомор, а второй неизвестно какой. И вот мы должны выбирать. Поэтому мы выбрали непонятно что. Это была логика, но она не сработала», — подытожил Комаровский.

Владимир Зеленский стал президентом Украины по итогам выборов, которые прошли в апреле 2019 года. Во втором туре он набрал 73% голосов. За действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко проголосовали 25% избирателей.