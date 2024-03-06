Мир 06 марта 2024, 15:50 «Мы любим вас». Песков заявил, что Россия не хочет конфликта с Германией Песков: Россия не станет закрывать глаза на слова немецких военных об атаках Unsplash

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал разговор немецких военных об ударах по России. Он заявил, что власти не станут закрывать на это глаза, сообщило РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля пообщался с членом немецкой делегации в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всероссийского фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус».

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«Мы любим вас (немцев — прим. ред.) и не хотим войны. Мы не хотим ничего взрывать. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать», — подчеркнул Песков.

Журналистка Маргарита Симоньян ранее опубликовала текст и запись переговоров офицеров бундесвера об атаках на Крымский мост. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал причиной утечки беседы незащищенное подключение к конференции одного из ее участников.