Мир 14 июня 2023, 11:57 «Мы ищем способ». Президент Сьерра-Леоне решил надавить на Путина из-за Украины Президент Сьерра-Леоне заявил о желании надавить на Путина из-за Украины РИА «Новости»

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Африканские лидеры хотят надавить на президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы те вышли на переговоры. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Мы ищем способ оказать давление на президента Путина и всех заинтересованных лиц, чтобы мы могли жить мирно», — заявил президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био.

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Ранее стало известно, что лидеры шести стран Африки, не считая ЮАР, встретятся с Путиным и Зеленским, чтобы выслушать позицию каждого и обсудить урегулирование ситуации. Они отправятся 16 июня в Киев, а на следующий день — в Москву.

Путин уже провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Лидеры стран наметили пути двустороннего стратегического партнерства. Позиция Южно-Африканской Республики не сказалась на отношении Запада.