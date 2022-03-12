«Мы играли по их правилам». Политолог сравнил Запад с казино, в котором проиграл СССР

Советский Союз в холодной войне победили не санкции Запада, а сам народ, который признал себя побежденным. Об этом в эфире «360» заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Никакие санкции нас не победили. Наоборот, именно в этот период, 1990 и 1991 годы, санкционный режим был самый мягкий. Обе страны делали вид, что мы дружим, Америка и СССР», — заявил политолог.

Журавлев высказал мнение, что советскому народу навязали представления о западных идеалах, и в этом СССР проиграл.

«Победили мы себя сами именно потому, что мы признали себя побежденными. Нас победили не в экономике, нас победили в голове. Нас приучили к тому, что Запад — это идеал. Что мы тем лучше, чем больше похожи на Запад», — сказал он.

Политолог сравнил Запад с казино, в котором русские были игроками.

«Это система такого игорного дома, в котором Запад хозяин, а мы игрок. Нас никто силой в игорный дом не заталкивает. Вы же понимаете, что придя туда, вы реально работаете на хозяина, потому что в конечном счете игрок всегда проигрывает», — пояснил Журавлев.

В такой «игорный дом» советский народ попал при Михаиле Горбачеве, а в 1991 году у людей просто закончились деньги, продолжил он.

«Мы играли по их правилам и проиграли. Не проиграть не могли, но это было сделано в голове», — подчеркнул политолог.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что СССР все время жил в условиях санкций, но развивался и добивался колоссальных успехов, передавало ИА НСН.