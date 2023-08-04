Мир 04 августа 2023, 13:48 «Мы готовы к этому труду». Песков — о конкуренции стран за Африку Пресс-секретарь Песков заявил о готовности России конкурировать за партнерство с Африкой РИА «Новости»

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Саммит «Россия — Африка» показал, что российское государство сможет побороться за партнерство с континентом. Для этого предстоит большая работа, и страна к ней готова, сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Африканский континент, по его словам, один из наиболее динамично развивающихся в мире регионов. Он имеет большой потенциал и ищет себе партнеров.

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Песков заявил, что необязательно в качестве союзника африканские страны выберут Россию, но она продолжит бороться за их внимание.

«Чтобы эту конкуренцию выдерживать, нам надо хорошо работать. Это большая ответственность и большой труд. Итоги саммита показали, что мы готовы к этому труду», — сказал официальный представитель Кремля.

Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону, сказал он, и достаточно ревностно относятся к траектории усовершенствования взаимоотношений России с африканскими странами. Пресс-секретарь президента назвал такую конкуренцию нормальным процессом.

Во втором саммите «Россия — Африка» приняли участие лидеры стран Африки, премьер-министры, члены региональных организаций, сообщил RT. Он прошел 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге.