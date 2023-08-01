Мир 01 августа 2023, 09:16 «Мы — это Путин». Десятки тысяч человек пришли на пророссийский митинг в ЮАР Десятки тысяч участников митинга EFF в ЮАР скандировали лозунги в поддержку Путина Скриншот видео

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В ЮАР прошел митинг в честь 10-летия партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF). Ее лидер Джулиус Селло Малема заявил, что Запад оказал давление на африканские страны, поэтому они поддержали Россию и ее президента Владимира Путина. Десятки тысяч участников акции согласились с ним, сообщил SABC News.

Политик подтвердил, что EFF поддержит Россию и выступит против гегемонии Запада. Джулиус Селло Малема заявил, что свыше 50 стран Запада встали в конфликте на сторону Украины и надавили на африканские страны с тем, чтобы они сделали то же самое.

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«Мы — это Путин, а Путин — это мы. И мы никогда не поддержим империализм против президента Путина», — сказал он.

Джулиус Селло Малема назвал БРИКС альтернативой США и Европе. Он заявил, что члены объединения не должны подвергаться запугиванию со стороны западных стран, и выразил надежду на укрепление сотрудничества.

На митинг пришли десятки тысяч человек. Слова политика встретили восторженными криками.

В августе в Йоханнесбурге пройдет саммит БРИКС. Советник лидера ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу заявил, что многие делегаты пожалели об отсутствии на нем президента России.