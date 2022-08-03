«Мы чувствуем ваше присутствие». Байден и Харрис устроили «спиритический» сеанс связи

Американский лидер Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис устроили «спиритический» сеанс связи. Во время очередного совещания перестал работать микрофон.

Президент обсуждал вопросы с представителями Белого дома по видеосвязи. Присутствующие сидели за столом, а Байдена показывали на большом экране. В какой-то момент американский лидер перестал слышать, что ему говорят.

«Вы отключили звук, я вас не слышу», — сообщил Байден.

Спустя несколько секунд молчания вице-президент решила пошутить, чем вызвала смех не только присутствующих, но и Байдена.

«Мы чувствуем ваше присутствие, мистер президент», — сказала Харрис.

Президент США нередко попадает в неловкие ситуации. Одна из них произошла в середине июля, когда Байден запутался, куда ему идти во время пикника конгресса в Белом доме. Подобные конфузы с ним случаются регулярно. Сначала все обсуждали момент, как президент запнулся на трапе самолета, а потом появилось видео с падением Байдена с велосипеда. Также американский лидер часто путает имена и должности людей во время своих выступлений.