Жители Украины возложили большие надежды на Владимира Зеленского во время последних президентских выборов. Но он их не оправдал. Об этом рассказал сложивший оружие сапер-огнеметчик ВСУ. Его рассказ в своем Telegram-канале опубликовала Народная милиция Донецкой Народной Республики.

По словам молодого человека, он сам голосовал за Зеленского и верил, что все наладится и Украина вернется к мирной жизни.

«Я в тот момент думал, что все станет, как при Януковиче. Да, были нюансы, но не было войны, не было жертв, не было смертей», — поделился сапер.

По его словам, первый раз стало понятно, что новый президент не собирается делать ничего нового, когда Зеленский не стал сажать Порошенко. А после военные действия в Донбассе продолжились с новой силой.

«Мы были как мясо, как расходный материал. Ему наплевать было на потери людские. Когда он приезжал на позицию с военными, то позировал для фотосессий, что все круто, все хорошо. А на самом деле все было очень печально», — добавил молодой человек.

Народная милиция ДНР в рамках объявленной Россией спецоперации по демилитаризации Украины начала освобождать от украинских войск населенные пункты за линией соприкосновения. Накануне стало известно, что под контроль республики перешел город Волноваха. Сейчас специалисты очищают здания от мин, которые оставили оставившие позиции украинские военные.