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    14 апреля 2022, 16:34

    «Мы бы перешли черту». Премьер-министр Саксонии выступил против поставок оружия Украине

    Премьер-министр Саксонии Кречмер выступил против поставок оружия Украине со стороны ФРГ

    Максим Зинкин

    Германия не должна совершать поставки тяжелого вооружении украинской армии, так как в противном случае она рискует быть втянутой в конфликт. Об этом изданию Süddeutsche Zeitung заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

    По его мнению, отправка вооружение значила бы, что Германия перешла черту в этом конфликте.

    «Немецкая сторона помогает Украине многим, но нельзя допустить, чтобы страну втянули в конфликт», — заявил политик.

    Кречмер выразил мнение, что ситуация на Украине должна разрешиться путем переговоров.

    «Нужно дать шанс дипломатии. Поэтому США и Европа должны усилить свое давление», — сказал премьер-министр.

    Ранее глава МИД ФРГ Анна Бербок заявил, что Германия должна поставить тяжелое вооружение украинской армии, чтобы она могла продолжать сражаться.