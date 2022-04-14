«Мы бы перешли черту». Премьер-министр Саксонии выступил против поставок оружия Украине
Премьер-министр Саксонии Кречмер выступил против поставок оружия Украине со стороны ФРГ
Германия не должна совершать поставки тяжелого вооружении украинской армии, так как в противном случае она рискует быть втянутой в конфликт. Об этом изданию Süddeutsche Zeitung заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
По его мнению, отправка вооружение значила бы, что Германия перешла черту в этом конфликте.
«Немецкая сторона помогает Украине многим, но нельзя допустить, чтобы страну втянули в конфликт», — заявил политик.
Кречмер выразил мнение, что ситуация на Украине должна разрешиться путем переговоров.
«Нужно дать шанс дипломатии. Поэтому США и Европа должны усилить свое давление», — сказал премьер-министр.
Ранее глава МИД ФРГ Анна Бербок заявил, что Германия должна поставить тяжелое вооружение украинской армии, чтобы она могла продолжать сражаться.