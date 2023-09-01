Мир 01 сентября 2023, 10:43 «Мы будем сломлены». В США предсказали разрушение страны в результате отказа от доллара Конгрессвумен Грин: развитие БРИКС сломит Америку и ослабит доллар РИА «Новости»

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В американском конгрессе испугались развития БРИКС. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что развитие торговли в национальных валютах между членами организации и отказ от американского доллара окажут разрушающее воздействие на США и в итоге сломят страну. Об этом сообщили «Известия».

«Они заключают торговые соглашения друг с другом, при которых говорят, что не беспокоятся о санкциях США и будут продавать и покупать друг у друга в своей валюте, не в долларе США. Это одна из самых разрушительных вещей, которые могут с нами произойти. Мы будем сломлены», — заявила Грин во время выступления.

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Если это случится, то доллар будет ослаблен, а негативные последствия этих событий испытают на себе будущие поколения американцев, сказала она.

Страны БРИКС, напротив, обогатятся и укрепят свои национальные валюты. Тейлор Грин предположила, что доллар обесценится, поскольку Россия, Китай и Индия с населением в миллиарды людей получит больше покупательской способности в собственных валютах, чем США.

Ранее британский журналист Томас Фаци написал, что в 2024 году БРИКС во главе с Россией изменит мировой порядок.