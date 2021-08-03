МВФ выделит рекордную сумму на восстановление мировой экономики
Международный валютный фонд дал добро на выделение рекордной суммы из дополнительных резервных активов организации. На восстановление мировой экономики после пандемии направят 650 миллиардов долларов.
Исполнительный совет МВФ принял решение 2 августа, заявили в фонде. Общее выделение специальных прав заимствования — SDR — будет эквивалентно по сумме 650 миллиардам долларов. Они предназначены «для наращивания глобальной ликвидности».
«Распределение SDR послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет наиболее уязвимым странам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19», — заметила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
Вынесенный вердикт она назвала историческим. Выделение SDR в истории МВФ стало самым крупным.
Распределения начнут 23 августа. Специальные права заимствования доступны для всех членов фонда пропорционально их квотам. Развивающимся рынкам и странам с низким уровнем доходов направят порядка 275 миллиардов долларов.