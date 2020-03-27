МВФ выделит деньги Украине и Киргизии

Киргизия и Украина получат деньги от МВФ. В Бишкеке попросили о срочной финансовой помощи из-за ситуации с коронавирусом. Киеву средства выделяли и раньше. Теперь от страны ждут земельной реформы и санации банков.

Киргизия получит 120,9 миллиона долларов, чтобы срочно выровнять «баланс платежей из-за вспышки пандемии COVID-19». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление фонда. Благодаря деньгам МВФ страна сможет переправить необходимые ресурсы на здравоохранение.

В фонде считают, что Бишкек применил «подходящие» меры, чтобы на время смягчить микроэкономическую и финансовую политику. Из-за эпидемии у Киргизии возник дефицит платежного баланса в 400 миллионов долларов. Строить какие-либо прогнозы в МВФ пока не берутся.

Запрос Бишкека стал первым подобным обращением о срочной финансовой помощи от страны-члена МВФ, одобренным советом управляющих фонда.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала и о прогрессе, достигнутом в вопросе дальнейшей финансовой поддержки Киева. Помощь может оказаться значительнее, чем предполагалось ранее.

«Принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения», — подчеркнула Георгиева. Не исключено, что Украине предоставят больший доступ к кредитам. Какова возможная сумма, в МВФ не уточнили.

В 2020 году глобальная экономика переживет спад из-за коронавируса. Рецессия, считают в фонде, достигнет уровня кризиса 2008–2009 годов.