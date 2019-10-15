МВФ ухудшил прогноз по экономике Китая на 2019–2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) в докладе о состоянии мировой экономики предсказал спад производства и растущие торговые барьеры. В частности, прогноз касается Китая. Это уже второе ухудшение перспектив на год.

СМИ: Вашингтон рассчитывает на валютное соглашение с Пекином Подробнее

МВФ понизил прогноз по росту ВВП Китая на этот и следующий годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта до 6,1 и 5,8% соответственно. В докладе фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) уточняется, что причиной является торговая война с США. При этом экономика Китая «движется к более устойчивым темпам роста в среднесрочной перспективе».

Из-за конфликта Пекина и Вашингтона мировая экономика может потерять 0,8%.

Свою роль сыграют и неопределенности в отношении перспектив конфликта между странами, значительные риски снижения цен. Чтобы предотвратить подобный исход, политики должны направить усилия на снижение торговой напряженности, активизировать многостороннее сотрудничество и оказывать экономической деятельности своевременную поддержку в случае необходимости.

По мнению экспертов фонда, надо также устранить финансовые уязвимости, создающие риски для роста в среднесрочной перспективе.

Это улучшит прогнозы экономики всех стран мира.