Мир 22 февраля 2024, 19:29 МВФ удивился темпам экономического роста России Россия удивила МВФ экономическим ростом в условиях санкций РИА «Новости»

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Россия продемонстрировала темпы экономического роста, которые удивили Запад. Об этом, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС, заявила на брифинге для журналистов официальный представитель организации Джули Козак.

По ее словам, это произошло, несмотря на введение международных санкций.

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«Российская экономика действительно удивила силой своего роста. Очевидно, что у России сейчас военная экономика. Это связано с тем, что в экономике присутствует большой объем военных расходов, что способствует росту производства», — отметила она, указав на темпы роста объемов потребления в стране.

Кроме того, в докладе за прошлый месяц МВФ улучшил прогноз роста российской экономики на 2024 год на 1,5%.

Ранее сообщалось, что Россия, несмотря на усилия западных элит, которые пытаются сохранить однополярный мировой порядок, остается открытой для международного сотрудничества.