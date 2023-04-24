Мир 24 апреля 2023, 18:37 МВФ сочли инструментом достижения военных целей США Лавров заявил, что МВФ окончательно превратился в инструмент достижения военных целей США РИА «Новости»

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Международный валютный фонд превратился в инструмент достижения целей США, в том числе военных. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН.

«Уже без маскировки, превращение Международного валютного фонда в инструмент достижения целей США и их союзников, включая цели военного характера», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

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Он обратил внимание, что Соединенные Штаты пошли на разрушение глобализации, которую позиционировали как высшее благо всего человечества.

По словам главы МИД, система центричная и находится в глубоком кризисе.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уточнила, что началось заседание, посвященное эффективной многосторонности через защиту принципов устава ООН. Лавров на нем председательствует.

В понедельник глава МИД России прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН.