24 апреля 2023, 18:37
МВФ сочли инструментом достижения военных целей США
Лавров заявил, что МВФ окончательно превратился в инструмент достижения военных целей США
Международный валютный фонд превратился в инструмент достижения целей США, в том числе военных. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН.
«Уже без маскировки, превращение Международного валютного фонда в инструмент достижения целей США и их союзников, включая цели военного характера», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
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Он обратил внимание, что Соединенные Штаты пошли на разрушение глобализации, которую позиционировали как высшее благо всего человечества.
По словам главы МИД, система центричная и находится в глубоком кризисе.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уточнила, что началось заседание, посвященное эффективной многосторонности через защиту принципов устава ООН. Лавров на нем председательствует.
В понедельник глава МИД России прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН.
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