Мир 26 мая 2023, 21:19 МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США МВФ: ситуация с госдолгом США может создать системные риски в мировой экономике Pxhere

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Международный валютный фонд (МВФ) увидел системный риск для США и мировой экономики из-за ситуации вокруг повышения потолка американского госдолга. На это указали в опубликованном заявлении организации.

«Конфронтация [между Белым домом и контролирующими палату представителей республиканцами] из-за потолка федерального долга может создать дальнейший системный риск для США и глобальной экономики», — отметили в документе.

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В МВФ допустили, что этого риска полностью можно избежать. Фонд призвал конгресс США «немедленно поднять или приостановить» потолок долга, дав возможность начать переговоры по американскому бюджету на 2024 финансовый год.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал госдолг Соединенных Штатов международной финансовой пирамидой для обмана народов.

Главе Белого дома Джо Байдену придется повысить порог госдолга страны, как и его предшественникам на этом посту. Володин заметил, что со времен Второй мировой войны это делали свыше 100 раз.

Российский миллиардер Олег Дерипаска предположил, что около 250 региональных банков США не переживут кризис. По его мнению, «драма уже началась». Одной из прелюдий миллиардер назвал «мучения по подъемку потолка американского госдолга в конгрессе».