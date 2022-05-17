МВФ предсказал новые потрясения для мировой экономики

Пандемия коронавируса, события на Украине и замедление роста в Китае оказывают негативное влияние на мировую экономику, она продолжает сталкиваться с серьезными трудностями. Об этом на Брюссельском экономическом форуме заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

Она подчеркнула, что во всем мире видны последствия резкого роста цен: на сырьевые товары, нефть и газ, а также на продовольственные товары.

«Это оказывает влияние на реальные доходы по всему миру, вызывает очень высокую инфляцию, сказывается на покупательной способности по всему миру. <…> Потрясения не закончились. Если обратить внимание на прогнозы ситуации в мире, то по большей части они говорят в пользу ухудшения», — отметила Гопинат.

Представитель МВФ заявила, что ситуация на Украине по-разному влияет на страны. При этом она подчеркнула, что Европа является одним из наиболее пострадавших регионов. Гопинат также отметила, что новые санкции и контрсанкции могут создать новые проблемы.

По ее слова сложный период еще не завершился. Мир может ждать еще много потрясений, которые «еще дальше уведут нас от позитивного роста в направлении роста инфляции».