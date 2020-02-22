МВФ предположил наихудший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

МВФ рассмотрел два варианта развития событий в связи с распространением нового опасного вируса. Все из-за снижения «деловой активности» в Китае.

Как отметила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей речи в Эр-Рияде, вспышка эпидемии так или иначе изменит первоначальный показатель роста мировой экономики. Еще в начале этого года в прогнозах МВФ ожидалось, что он вырастет на 3,3%.

Как указала Георгиева, первый сценарий предполагает, что вспышка сойдет в ближайшее время. В этом случае китайская экономика быстро восстановится, и за несколько месяцев наверстает упущенное. В этом случае мировая экономика почти не пострадает, а ее рост составит 3,2%.

Однако есть и второй сценарий, куда более пессимистичный, даже не смотря на то, что КНР многое сделал для смягчения последствий коронавируса. «Но мы рассматриваем и самые худшие сценарии, при которых вирус продолжит распространяться по всему миру, что неизбежно скажется на экономической составляющей», — отметила директор.

Она добавила, что сейчас как никогда необходимо глобальное сотрудничество, так как у многих стран недостаточно развито здравоохранение. Георгиева подчеркнула, что МВФ готов предоставить им кредиты.