Мир 30 июня 2023, 01:45 МВФ предоставит Украине почти 900 миллионов долларов Исполнительный совет МВФ одобрил незамедлительный транш Украине в 890 миллионов долларов РИА «Новости»

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Международный валютный фонд предоставит Украине новый транш помощи в размере почти 900 миллионов долларов. Такое решение принял Совет исполнительных директоров организации после обзора украинской экономики в рамках этой кредитной программы, сообщили на сайте МВФ.

«Итоги первого обзора позволяют руководству немедленно выделить сумму в размере 890 миллионов долларов», — сказано в заявлении.

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Ранее МВФ утвердил новую программу для Украины, рассчитанную на четыре года с финансированием в размере более 1,5 миллиарда долларов. Первый перевод пополнил украинский бюджет в начале апреля на 2,7 миллиарда долларов.

Несколько дней назад власти США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 500 миллионов долларов. В него войдут снаряды для ЗРК Patriot, переносной ЗРК Stinger, ракетные комплексы Javelin, БМП Bradley, бронемашины Stryker и другая техника.