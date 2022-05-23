МВФ предложил странам снизить торговые барьеры для борьбы с ростом цен

Международному сообществу нужно снизить торговые барьеры, чтобы бороться с инфляцией. Об этом говорится в рекомендации, опубликованной в статье директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, ее первого зама Гиты Гопинат и директора департамента организации по вопросам стратегии, политики и анализа Джейлы Пазарбашиоглу.

Представители МВФ призвали восстановить доверие к глобальной системе, которая основана на правилах.

«Мы можем начать прямо сейчас, снизив торговые барьеры, чтобы преодолеть дефицит и уменьшить цены на продукты и другие товары. Не только странам, но и компаниям необходимо диверсифицировать импорт, чтобы обеспечить безопасность цепочек поставок и сохранить огромные преимущества глобальной интеграции для бизнеса», — сказано в публикации, которую процитировал ТАСС.

Напряженность в области торговли, безопасности, технологических стандартов, по их мнению, растет много лет, в итоге происходит подрыв доверия к существующей глобальной экономической системе. По информации МВФ, в результате неопределенности вокруг вопроса торговой политики мировое ВВП в 2019 году снизилось почти на 1%. После начала российской спецоперации на Украине порядка 30 государств ограничили торговлю энергоносителями, продовольствием и другими важными товарами.

МВФ призвал помогать бедным странам. В частности, это касается вопросов долгового бремени. Нужно модернизировать систему международных переводов денег с помощью создания глобальной платформы с низкой оплатой, а также бороться с кризисом, который вызван изменением климата.