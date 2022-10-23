МВФ отметил неопределенность в вопросе о потолке цен на российскую нефть | 360°

Мир 23 октября 2022, 22:14 МВФ отметил неопределенность в вопросе о потолке цен на российскую нефть МВФ: есть неопределенность, какие страны будут соблюдать потолок цен на нефть из России Pixabay

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Международный валютный фонд (МВФ) подчеркнул неопределенность, которая существует в вопросе о том, какие страны будут соблюдать потолок цен на российскую нефть и насколько данные запреты будут эффективны. Выдержки из опубликованного доклада МВФ привел ТАСС.

Докладчики напомнили, что группа G7 ввела ограничение на стоимость российской нефти, чтобы сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. Для предотвращения перенаправления нефтяных поставок страхование морских перевозок доступно только странам, которые согласятся ввести потолок цен.

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«Однако существует неопределенность относительно того, какие страны согласятся на ограничение цен и насколько запрет на страховые услуги ограничит возможности России по перенаправлению нефтяных поставок», — говорится в докладе, посвященном экономической ситуации в Европе.

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Введение потолка цен еще больше «сегментировало энергетические рынки», считают в фонде.

США планируют установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. В Америке считают, что этой стоимости хватит покрыть затраты России, а также стимулировать нефтедобычу.