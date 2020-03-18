МВФ отказался выдавать Венесуэле 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
Венесуэла отправила запрос в Международный валютный фонда с просьбой выделить пять миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом. МВФ отказался рассматривать запрос. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранное СМИ.
Фонд принял отрицательное решение по просьбе Венесуэлы. Отказ связан с отсутствием ясности касательно признания правительства страны международным сообществом.
В Венесуэле объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.