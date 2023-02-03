Мир 03 февраля 2023, 09:19 МВФ обсудит получение Украиной к весне финансовой помощи еще на 14-16 млрд долларов FT: МВФ и Украина могут согласовать пакет помощи на 14–16 млрд долларов к весне РИА «Новости»

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Международный валютный (МВФ) хотят к весне согласовать новый пакет помощи. Речь идет о сумме от 14 до 16 миллиардов долларов. Об этом написала газета The Financial Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

По данным издания, представители МВФ собираются встретиться с украинской стороной в середине февраля в Варшаве, чтобы продолжить обсуждение кредита на сумму от 14 до 16 миллиардов долларов.

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Украина раньше заявляла, что в 2023 году столкнется с дефицитом в размере 38 миллиардов долларов. Евросоюз уже выделил 18 миллиардов евро в рамках пакета, который согласовали в конце декабря прошлого года.

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«Ожидается, что другие международные партнеры, включая G7 и международные финансовые институты, покроют остальную часть необходимого финансирования», — сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Он отметил, что программа МВФ для Украины послужит сигналом для других партнеров киевского режима. Представитель Международного валютного фонда в комментарии изданию подчеркнул, что организация продолжит поддерживать украинское государство и надеется перейти к «полноценной программе как можно скорее». Министерство финансов Украины пока не прокомментировало ситуацию.