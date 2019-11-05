МВФ назвал самую быстрорастущую экономику. И это не Китай

Самый быстрый рост экономики в 2020 году ожидается у южноамериканской Гайаны. Эксперты МВФ подсчитали, что в следующем году экономика страны вырастет на 86%.

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны в 2020 году в 14 раз превысит прогнозируемые темпы роста Китая. В 2019 году, как отметил Bloomberg, рост Гайаны был всего 4,4%.

Резкий рост доходов связан с нефтяными доходами из морского месторождения, обнаруженного в 2015 году. Если тенденция продолжится, годовой ВВП Гайаны с нынешних четырех миллиардов долларов к 2024 году вырастет до 15 миллиардов. В МВФ ожидают, что нефтяные доходы будут составлять 40% от экономики страны в течение пяти лет.

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Министр финансов Гайаны Уинстон Джордан назвал экономическое движение в стране «прыжком в стратосферу».

Гайана находится на северо-востоке Южной Америки, по соседству с Бразилией и Венесуэлой. В этой англоязычной стране живут 780 тысяч человек. Благодаря обнаруженному месторождению в Гайане самое высокое количество нефти на душу населения. Для сравнения, у жителей Саудовской Аравии 1900 баррелей морских запасов на человека, у Гайаны — 3900 баррелей.