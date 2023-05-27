Мир 27 мая 2023, 02:25 МВФ назвал последствия крахов крупных банков в США МВФ: крах банков в США приведет к серьезным проблемам финансовой стабильности РИА «Новости»

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Недавние банкротства крупных американских банков могут стать стартом для более серьезных проблем финансовой стабильности. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

По данным МВФ, крахи крупных американских банков в США сейчас умеренно подействовали на кредитные условия. Однако это может обернутся «прелюдией к более серьезным системным проблемам финансовой стабильности».

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Как отметили в фонде, если Федеральная резервная система США сохранит высокие процентные ставки, это может обернуться серьезными осложнениями в банковской системе и некоммерческих организациях страны.

Специалисты МВФ добавили, что после ужесточения финансовых условий произойдет рост банкротств и усилятся стрессовые ситуации у организаций с высоким уровнем долговой нагрузки.

Конгресс США ранее призвали произвести немедленное повышение потолка госдолга, а также начать обсуждать бюджет на 2024 год. Это необходимо сделать, чтобы избежать усугубления рисков снижения, отметили в МВФ.