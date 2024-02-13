Мир 13 февраля 2024, 09:36 МВФ напомнил о юридической основе для конфискации активов России странами Запада МВФ: изъятие странами Запада активов России требует юридической основы

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Экономика России растет сильнее, чем ожидали на Западе. Такое признание сделала замглавы Международного валютного фонда Гита Гопинат в интервью Foreign Policy, сообщил РБК.

«В этом году мы пересмотрели его в сторону увеличения на полтора процента», — указала она.

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Тут же ей напомнили, что МВФ ранее уже подвергали критике за оптимистичные прогнозы. Замглавы фонда согласилась с интервьюером, но при этом выразила предположение, что теперь достоверность оценок понимают все больше человек.

«Этому сопутствуют большие бюджетные расходы. Военные расходы чрезвычайно высоки. Социальные выплаты чрезвычайно высоки», — добавила Гопинат.

По ее словам, наблюдаются также «растущий дефицит» и «перегретая экономика», а также инфляционное давление.

«Так что вы видите, откуда берется рост», — подчеркнула специалист.

По словам Гопинат, пока говорить, что произойдет в среднесрочной перспективе, сложно, но вместе с тем можно предположить, что рост экономики России может сократиться в силу «потери человеческого капитала» и ограниченной возможности импортировать высокотехнологичную продукцию.

Развитие ситуации зависит от ближайших месяцев, выразила уверенность Гопинат. Но пока, по ее оценке, положение можно назвать неопределенным.

Отдельно замглавы МВФ остановилась на теме вероятной конфискации российских активов странами Запада, напомнив, что такие действия потребуют юридической основы.

«Всегда нужно быть уверенным, что все, что вы делаете, имеет достаточную юридическую поддержку», — пояснила она, подчеркнув, что это важно для сокращения потенциальных рисков.