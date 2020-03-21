МВФ: мировая экономика преодолеет последствия пандемии

Мировая экономика справится с последствиями вспышки коронавируса нового типа. Об этом заявил директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.

Кризис наступил во времена, когда у мировой экономики есть все возможности справиться с потрясениями, указано в сообщении Мюлейзена, которое опубликовано на официальном сайте МВФ.

По его словам, последствия пандемии помогут преодолеть такие характеристики современной экономики, как углубление ее глобализации и высокий уровень занятости, пишет «Газета.ru». Директор департамента МВФ уверен, что кризис — временное явление.

Во всем мире сейчас более 275 тысяч зараженных, свыше 11 тысяч человек умерли и 91,5 тысяч пациентов смогли излечиться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.