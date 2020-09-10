МВФ и Белоруссия не договорились об экстренной финансовой поддержке

Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о привлечении экстренного финансирования. Организация отказалась предоставить республике финансовую поддержку, которую та просила из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель МВФ Джерри Райс во время регулярного брифинга. Его слова процитировал ТАСС.

В марте Белоруссия обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности Джерри Райс.

Райс отметил, что разговор шел об инструменте для ускоренного финансирования. С его помощью фонд поддерживает страны, которые пострадали от пандемии коронавируса. Официальный представитель МВФ рассказал, что этот инструмент не содержит каких-либо конкретных жестких условий.

Однако, чтобы получить с его помощью поддержку, страна должна дать гарантии «прозрачности и принятия надлежащих политических мер», которые обеспечат использование полученных от фонда средств на противодействие пандемии и восстановление экономической стабильности.

Он пояснил, что под гарантиями подразумевалось соблюдение страной, которая хочет получить помощь, мер по борьбе с пандемией в соответствиями с рекомендациями ВОЗ. Рейс подчеркнул, что это требование стандартно для всех стран, которые рассчитывают на поддержку МВФ.

В марте правительство и Нацбанк Белоруссии обсуждали с фондом финансовую поддержку республики в размере до 900 миллионов долларов из-за ситуации с пандемией.