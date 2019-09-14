Условия кредитной программы практически согласованы. Чтобы получить деньги, властям Украины придется выполнить несколько условий. Главные из них — сокращение дефицита бюджета, принятие мер по борьбе с коррупцией, а также либерализации сельскохозяйственного рынка. Эксперты считают, что за последней расплывчатой формулировкой скрывается требование снять мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Украина выплатила МВФ все кредиты по программе 2014 года Подробнее

Киевские власти надеются, что все детали соглашения будут согласованы до конца сентября. Если стороны найдут общий язык, деньги могут поступить в украинскую казну еще до конца 2019 года.

Украинский Нацбанк ранее сообщил, что страна рассчиталась с МВФ по кредитам, которые были предоставлены государству в 2014 году по программе stand by. Выплаты начались в 2018 году.