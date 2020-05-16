МВФ: экономику ждет крайне долгое восстановление

По ее словам, экономика сможет более или менее оживится, если компании и их работники смогут удержаться на плаву во время кризиса. Глава фонда подчеркнула, что властям стран необходимо как можно больше средств вкладывать в медицину и медперсонал, который помогает и лечит больных коронавирусом нового типа.

Георгиева отметила, что после ухода вируса выиграют цифровая экономика, интернет-бизнес, система предоставления госуслуг в электронном формате и дистанционное обучение. «Очень важно обеспечить всем доступ к цифровой экономике, использовать возможности для инвестиций в экологически безопасный экономический рост», — указала глава МВФ.

Ранее сообщалось, что Азиатский банк развития (АБР) сделал новый прогноз, согласно которому потери для мировой экономики в этом году из-за коронавируса могут составить от 5,8 до 8,8 триллиона долларов.