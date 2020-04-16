МВФ дал отсрочку по долгу 25 входящим в фонд странам из-за коронавируса

МВФ на полгода отсрочил обслуживание долга перед фондом для 25 стран — членов организации. На такие меры решено пойти из-за пандемии коронавируса.

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что это поможет «самым бедным и наиболее уязвимым членам покрыть их долговые обязательства». Ее слова привела пресс-служба МВФ.

«Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности 25 странам-членам МВФ. <…> Государства смогут направить ресурсы на жизненно важные, неотложные медицинские и другие нужды и мероприятия по оказанию неотложной помощи», — подчеркнула Георгиева.

Отсрочку платежей произведут за счет учрежденного фондом специального траста. На эти цели уйдет 213 миллионов долларов. Сейчас МВФ объявил о сборе средств, которые бы дали возможность отсрочить платежи на два года, а не только на шесть месяцев. Из требуемых 1,4 миллиарда долларов пока собрали 185 миллионов.

Скорее всего, отсрочку дадут еще минимум четырем странам. Пока что ее получили Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея и Гвинея-Бисау. Послабления также ждут Демократическую республику Конго, Йемен и Коморские острова. Их получат Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик и Непал. МВФ решил помочь Нигеру, Руанде, Сан-Томе и Принсипи. Он поддержит Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканскую республику и Чад.

Глобальная экономика, по мнению Кристалины Георгиевой, уже пошла на спад. Показатели не меньше тех, что были в 2009 году.