Российские шпионки могут начать проникать в Великобританию под видом украинских беженок. О таком риске заявила глава МВД страны Прити Патель.

Во время выступления на конференции Консервативной партии Патель рассказала, что ее спрашивали о том, почему Великобритания не может приостановить проверки безопасности спасающихся из Украины людей. Она пояснила, что в страну могут попасть замаскированные сотрудницы российской разведки. Шпионки начнут организовывать теракты с использованием боевого яда «Новичок».

«Всего четыре года назад российские военные спецслужбы применили химическое оружие на британской земле. Это произошло в Солсбери, прекрасном городе, жители которого чувствовали бы себя в полной безопасности», — привело слова Патель издание Daily Mail.

Глава министерства добавила, что всего несколько человек могут нанести серьезный ущерб. Она подчеркнула, что за Россией тянется история враждебной деятельности.

Спецоперация продолжается на Украине 24-й день. За это время в Россию эвакуировали более 300 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины.