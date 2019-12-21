МВД Узбекистана создало список толстых полицейских

Меры в отношении полицейских Узбекистана будут не таким суровыми, предположил эксперт. По его мнению, они носят рекомендательный характер. Иванников похвалил руководство МВД Узбекистана за заботу о здоровье своих подчиненных.

«Безусловно, это положительно скажется на здоровье сотрудников. Как свидетельствует мировая практика, для того, чтобы работник правоохранительных органов эффективно выполнял задачи — он должен обладать не только профессиональными навыками, но еще и спортивными», — отметил подполковник.

По его словам, в МВД России тоже уделяют внимание подобным вопросам. Однако это делается не в приказном порядке, а за счет системной работы с кадровыми подразделениями. Зимой для личного состава проводятся лыжные соревнования, летом — состязания по стрельбе.

В марте глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал полицейских похудеть. Военные и правоохранители не смогут ловить преступников и выполнять свои служебные обязанности, если у них есть лишний вес. В связи с этим уже создан специальный перечень толстых сотрудников. С некоторыми из них проведут профилактические мероприятия. А тех, кто откажется худеть, занесут в «список на отчисление».

Причем глава государства заботится не только о внешнем виде полицейских. В конце 2018 года лидер ограничил ввоз и производство в Узбекистане продукции с повышенным содержанием жиров, сахара и соли.