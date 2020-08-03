МВД Украины раскрыло диагноз захватчика киевского банка

Он пояснил, что эту информацию он получил от коллег из Узбекистана, откуда прибыл обвиняемый в терроризме.

«Еще ребенком — в 10 лет ему был поставлен диагноз „олигофрения“, и он находился в Узбекистане на психоневрологическом учете. Однако он, видимо, скрыл эту информацию при въезде в Украину», — заявил Геращенко.

Он особо отметил, что на территории Украины злоумышленника к уголовной ответственности не привлекали. По словам заместителя главы МВД Украины, о проблемах с психикой у злоумышленника говорят его аккаунты в социальных сетях. В последнее время он публиковал бессвязные посты, хотя до этого писал обычные вещи.

Кроме того, Геращенко отметил, что гражданин Узбекистана Сухроб Каримов блефовал, никаких взрывных устройств у него не было. В любом случае, по мнению представителя ведомства, суд отправит захватчика банка под стражу. Общий срок наказания, который ему грозит, составляет 12 лет лишения свободы.

При этом если экспертиза покажет, что захватчик банка был невменяемым, то его отправят в психиатрическую лечебницу закрытого типа.

Отделение банка в киевском бизнес-центре «Леонардо» в понедельник, 3 августа, захватил неизвестный мужчина. Он предложил всем сотрудникам банка покинуть помещение, но руководитель отделения вызвался остаться внутри. Захватчик пригрозил, что у него с собой бомба, которую он приведет в действие. Он потребовал вызвать полицию и журналистов.

Прибывшие на место сотрудники СМИ договорились, чтобы их пропустили внутрь. Когда мужчина начал давать интервью, СБУ начала штурм. Угрожавшего взрывом взяли живым.