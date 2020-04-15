МВД Украины: открытого огня рядом с ЧАЭС нет

В зоне отчуждения в Чернобыле до сих пор есть тлеющие очаги. С открытым огнем спасатели справились и сейчас проливают горящую древесину.

Дымящиеся очаги заливают с воздуха вертолеты. Там, где может подъехать пожарная машина, работают люди. Об этом рассказал замглавы украинского МВД Антон Геращенко, которого процитировала пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Сейчас открытого огня нет, местами остались лишь очаги тления», — подчеркнул замминистра.

Древесину проливают на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств.

Геращенко отметил, что специалисты в первую очередь защищали от огня «объекты критической инфраструктуры» и не давали ему продвинуться в сторону Припяти, ЧАЭС и хранилищ ядерных отходов.

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. Возгорание не удавалось потушить 10 дней. Накануне в ведомстве заявили, что его ликвидировали. Глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин уточнил, что на тушение тления потребуется еще несколько дней.