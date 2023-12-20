Мир 20 декабря 2023, 21:38 МВД Украины объявило в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана СБУ объявила Фридмана в розыск по делу о финансировании СВО и российской армии РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского предпринимателя и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

В базе данных Министерства внутренних дел Украины Фридмана отметили как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования». При этом меру пресечения ему не избрали.

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Российского бизнесмена обвиняют в финансировании специальной военной операции на Украине.

«Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», — заявили в СБУ.

В начале сентября ведомство обвинило Фридмана в финансировании российской армии, уточнив, что предприниматель организовал сбор помощи для военнослужащих РФ.

«Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком „Армия России“», — сообщили в СБУ.

Также по данным ведомства, страховые компании сооснователя Альфа-банка будто бы взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья бойцов.

Ранее Фридман попал под американские санкции. Бизнесмена внесли в этот список вместе с бывшим председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном.