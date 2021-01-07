МВД Украины начало проверку сообщений о контрабанде вакцины от коронавируса

Представитель ведомства отметил, что за свои деньги граждане страны могут вкалывать себе что угодно на свой страх и риск, но ввоз и торговля препаратом, который не получил лицензии, — это нарушение.

«Продавать вакцину, которая не зарегистрирована и ввезена контрабандным путем, без уплаты таможенных пошлин и налогов, — это является нарушением. Поэтому сейчас совместная группа СБУ и полиции по своим каналам будет отрабатывать информацию о контрабанде», — заявил он.

Геращенко напомнил, что ввоз медицинских препаратов на территорию Украины возможен только при условии уплаты налогов. Это может сделать частное лицо, предоставив справку, что лекарство ему нужно для собственных нужд. Ввозить можно до пяти упаковок лекарств.

ИА НСН напомнило, что провести проверку о возможной контрабанде вакцины силовикам поручил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что нарушителей ждет серьезное наказание. По его словам, у страны есть план вакцинации, по которому первыми препарат должны получить врачи и граждане из групп риска.

О незаконном ввозе вакцины компании Pfizer сообщил глава редакционного совета сайта «Обозреватель» Михаил Бродский. По его словам, группа украинских чиновников привезла препарат на Украину и вынесла через официальный зал делегаций, где нет досмотра. Он отметил, что вакцину чиновники купили за 2,5 тысячи евро в одной из европейских клиник, где раньше видели премьер-министра Дениса Шмыгаля и депутатов Рады.

Украина пока не приобрела ни одной партии вакцины от коронавируса, но скандал вокруг закупок уже начался. Как сообщило издание «Политика сегодня», министр здравоохранения Максим Степанов обвинил главу компании «Медицинские закупки Украины» Арсена Жумадилова в дискредитации процесса. По словам чиновника, из-за действий главы компании срываются переговоры по закупке вакцин. Министр не исключил, что в ближайшее время компанию для закупки препарата сменят.