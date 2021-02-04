Украинское МВД испугалось провокаций после санкций против телеканалов

На Украине не исключены провокации после введения санкций против трех телеканалов — NewsOne, ZIK и «112 Украина». В МВД страны считают, что речь может идти о силовых подстрекательствах.

Министерство заявило, что провокации возможны как со стороны внешних, так и внутренних сил. Позицию украинского ведомства привел ТАСС.

«Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций», — сказал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Он указал на вероятное «разжигание вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил».

Украинский Минкульт потребовал у YouTube убрать с платформы попавшие под ограничения каналы.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что угрозы свободе слова и медиабизнесу на Украине нет. Принятое решение о санкциях против NewsOne, ZIK и «112 Украина», по его словам, не касается других телеканалов. Однако оно далось главе государству с трудом.

США запрет оппозиционных медиа на Украине поддержали.