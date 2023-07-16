Мир 16 июля 2023, 08:45 МВД Турции опровергло сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле МВД Турции: запрет на выдачу ВНЖ для иностранцев действителен только в 10 районах Стамбула Unsplash

Читать 360tv в

Информация о запрете выдачи иностранцам вида на жительство во всех 39 районах Стамбула не соответствует действительности. Об этом сообщил департамент по вопросам миграции МВД Турции, написал ТАСС.

По данным ведомства, список закрытых для иностранцев районов Стамбула не менялся с октября прошлого года.

Реклама

«Районов, где закрыты обращения для их получения, 10», — сообщили в департаменте.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что во всех районах Стамбула иностранцам запретили выдавать вид на жительство. Власти якобы приняли такое решение из-за растущего уровня миграции. Продолжают выдачу документов только тем, кто прибывает в Стамбул на учебу, для лечения или ведения международной торговли.

По данным властей республики, в 2022 году в Турции проживали 5,4 миллиона иностранцев. Большая их часть — 1,294 миллиона — сосредоточилась в Стамбуле.