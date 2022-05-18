МВД Таджикистана сообщило о гибели офицера и о 13 пострадавших при нападении боевиков

Жертвой нападения вооруженной преступной группировки на востоке Таджикистана стал офицер госкомитета нацбезопасности республики. Еще 13 солдат получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

«Один офицер госкомитета нацбезопасности, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на колонну госкомитета», — рассказал представитель ведомства РИА «Новости».

Он сообщил, что 200 преступников заблокировали дорогу Душанбе — Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района. По его словам, группировки заранее подготовились и ввезли оружие из-за границы.

«Правоохранительные органы ГБАО неоднократно заявляли на митингах, в беседах с представителями общественности и членами ОПГ, призывая их и через СМИ к сдаче огнестрельного оружия, отказу от вооруженного сопротивления конституции, но бандиты не ответили», — добавил собеседник агентства.

По его словам, правоохранительные органы начали антитеррористическую операцию. Более 70 вооруженных активных членов террористической группы и восемь боевиков без оружия удалось задержать, 11 человек ранены.

Силовики забрали у ОПГ большое количество оружия, «коктейлей Молотова», боеприпасов. Мирные жители в ходе спецоперации не пострадали.