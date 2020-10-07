Светлану Тихановскую нашли в базе разыскиваемых лиц МВД России

Основание для розыска: разыскивается по статье УК сайт МВД.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, объявление Тихановской в розыск в России легкообъяснимо. Ее ищут в Белоруссии, но так как речь идет о межгосударственном розыске, то будут искать и на территории нашей страны.

Сейчас Светлана Тихановская находится в Литве. Она покинула Белоруссию в разгар массовых протестов, которые начались после президентских выборов. По официальным данным, она набрала немногим больше 10% голосов. В то же время оппозиция настаивать, что Тихановская получила большинство голосов избирателей и победила на выборах. Это привело к массовым акциям, который начались в августе и продолжаются до сих пор.

По инициативе Тихановской был создан Координационный совет оппозиции, который намеревался обеспечить передачу власти. В КС вошли семь человек, шесть из них сейчас либо арестованы, либо уехали за границу.