02 июля 2023, 16:47
МВД Польши заявило об усилении границы с Белоруссией
МВД Польши: границу с Белоруссией усилят 500 полицейских
Польскую границу с Белоруссией усилят 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений. Об этом в Twitter написал глава МВД страны Мариуш Каминьский.
По его словам, сейчас польско-белорусскую границу охраняют пять тысяч пограничников и две тысячи военнослужащих. Полицейских направят на усиление дополнительно. Саму ситуацию на границе он назвал напряженной.
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Ранее власти Польши выразили обеспокоенность присутствием бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии и собрались просить финансовой поддержки со стороны Евросоюза и НАТО для укрепления границы. Страна рассчитывает на материальную помощь, так как имеет самую протяженную границу в ЕС.
Президент Польши Анджей Дуда назвал отправку ЧВК «Вагнер» в Белоруссию «перемещением российских сил». По словам главы государства, это негативные сигналы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании республики разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе НАТО Nuclear Sharing.
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