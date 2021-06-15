МВД объяснило причину исключения Тихановской из розыска

В МВД России объяснили, что исключило оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую из межгосударственного розыска по инициативе Белоруссии. В ведомстве рекомендовали узнавать подробности у белорусской стороны.

«Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направление данной информации на централизованный учет МИБ (Межгосударственный информационный банк — прим. ред.) находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства — участника СНГ, являющегося инициатором розыска», — говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

В МВД подчеркнули, что Межгосударственный информационный банк формируется с помощью совместного размещения правоохранительными органами государств — участников СНГ криминалистической, разыскной и иной информации, которая представляет оперативный интерес.

Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск на территории России в октябре прошлого года. 25 мая информация о ее розыске с сайта МВД пропала.

Светлана Тихановская участвовала в выборах президента Белоруссии в августе прошлого года. После объявления результатов в стране начались массовые митинги, люди были не согласны с итогами голосования.