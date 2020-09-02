МВД назвало число задержанных во время протестов в Минске 1 сентября

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До рассмотрения в суде дел по ним задержаны 39 человек», — говорится в сообщении ведомства.

По данным милиции, всего в Белоруссии 1 сентября на протестные акции вышли около 2,3 тысячи человек. В Минске после дневного марша протестующие повторно собрались вечером.

Около 300 студентов откололись от основной группы митингующих и пришли к стадиону «Динамо». Туда приехали микроавтобусы с бойцами ОМОН, которые начали задерживать людей.

Массовые протесты начались в Белоруссии после того, как ЦИК обнародовал результаты голосования на выборах президента: действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.