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    02 сентября 2020, 13:54

    МВД назвало число задержанных во время протестов в Минске 1 сентября

    Андрей Иванов

    Белорусская милиция задержала во время акций протеста 1 сентября в Минске 95 человек. Всего в республике в День знаний задержали 128 человек. Об этом сообщили на сайте МВД Белоруссии.
    МВД назвало число задержанных во время протестов в Минске 1 сентября

    «За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До рассмотрения в суде дел по ним задержаны 39 человек», — говорится в сообщении ведомства.

    По данным милиции, всего в Белоруссии 1 сентября на протестные акции вышли около 2,3 тысячи человек. В Минске после дневного марша протестующие повторно собрались вечером.

    Около 300 студентов откололись от основной группы митингующих и пришли к стадиону «Динамо». Туда приехали микроавтобусы с бойцами ОМОН, которые начали задерживать людей.

    Массовые протесты начались в Белоруссии после того, как ЦИК обнародовал результаты голосования на выборах президента: действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

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